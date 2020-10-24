تراند اليوم : ياسمين صبري بتغيظ الستات : جوزي بيغير عليا وبلبس علي ذوقه

حرصت الفنانة ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الأحد.

أوضحت ياسمين خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، عقب الحفل، أن إطلالتها في الحفل من اختيار زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قائلة: “الفستان ده ذوق جوزي”.

وعن حياتها الشخصية، وزواجها من أبو هشيمة، قالت: “الحياة الشخصية مهمة أوي وبتعمل توازن، أحمد شخصية تليق عليا، شخص قوي جدا وطموح وفيه حاجات كتير أوي شبهي، وعنده حاجات كتير مش عندي، مثلا أنا منغلقة ومش بخرج كتير ومعنديش أصحاب، لكن هو يعرف الدنيا كلها ومنفتح على العالم كله.. فبنكمل بعض”.

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أضافت ياسمين أن مهرجان الجونة هو المهرجان الوحيد الذي تحرص على حضوره باستمرار، لأن به سمة العالمية بالفعل.

يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة تقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة.