ياسمين صبري تكشف سر الفستان الأزرق في مهرجان الجونة

الجمعة 23 أكتوبر 2020

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن سر اختيارها للون الأرزق في فستانها المتميز التي حضرت به حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



قالت صبري في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في سهرة خاصة بمناسبة افتتاح مهرجان الجونة في نسخته الرابعة والمذاع على قناة "ON"، إنها تحب ألوان الأحجار ومن يعرف في علوم الطاقة سيعرف أن اللون الأزرق هو أعلى درجة فيها، مشيرةً إلى أن الأحجار كلها ألوانها جميلة وهي تهتم بعلوم الطاقة.

حول سبب تواجدها في المهرجان، قالت: أكون حريصة على التواجد في المهرجان كل سنة لأنه جزء كبير من عالم الممثل تكون سعيدة فيه وتحضره من أول سنة وهو المهرجان الوحيد الذي تحضره.

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بالنسبة إلى أعمالها الفترة الحالية، كشفت الفنانة: أقرأ مسلسل بس لسه مش لاقيه حاجة عجباني، وأنا أحاول التعلم من أخطائي وأعمل حاجة مختلفة وعشان كده أنتظر المناسب".

تابعت: المفروض كل إنسان ياخد تقديره في عينه بنفسه مش من تقييم الناس ممكن الإنسان يتاثر بتقييم الآخرين ولازم نشتغل على نفسنا"، مضيفة: أنها شرعت في دراسة تطوير الذات منذ خمس سنوات وتأثرت جدًا بالموضوع مما دفعها لدراسة علم السيكولوجي وهو علم ذات صلة بما سبقه، وبعدها انتقلت للدراسة الرسمية للمجال الذي أهتم به ثم دخلت الجامعة وأدرس أونلاين خاصة في وقت كورونا في جامعة هارفارد لاستثمار وقتي.

قالت ياسمين صبري إن زواجها حقق لها التوازن في جزء كبير من الحياة، مشيرة إلى أن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان سببًا في هذا التوازن، لأنه "لايق عليها" فهو شخص طموح وفيه نقاط كثيرة تشبه شخصيتها، فمثلًا هي منغلقة جدًا وهو شخص "يعرف الدنيا كلها".