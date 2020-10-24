شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين لـ لميس الحديدى: هنعوض الجمهور عن جزء ثانى من "بـ100 وش" وهنصوره فيلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم آسر ياسين أن المخرجة كاملة أبو ذكرى تخلت عن فكرة جزء ثان من مسلسل "بـ 100 وش"، وقررت العمل على فيلم، وذلك حتى تفى بوعدها للجمهور فى عمل جزء ثان.
وأضاف آسر ياسين، خلال لقائه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنه سعيد كونه ضمن لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائى، وأنه أمر صعب للغاية، قائلا: "لا بد أن أكون منصفا دون أى انحياز"، وأضاف أنه أصبح بهذه الخبرة فى التحكيم بعد مشاركته أكثر من مرة فى لجان تحكيم عدد من أهم المهرجانات.
وكان النجم آسر ياسين ظهر على السجادة الحمراء خلال افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى برفقة زوجته وابنيه، وهو ما جذب الأنظار إليه، حيث اعتاد آسر الظهور برفقة زوجته فى كل الأحداث الفنية لكنه لأول مرة يصطحب ابنيه.
وقال ياسين إنه وجد الأمر ذكرى لطيفة لأبنائه، مشيرا إلى أنه ترك ابنه الثالث، حيث إن عمره مجرد شهور، ومن المعروف أن آسر ياسين يشارك هذا العام فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم.
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