صور.. النجوم يصطحبون زوجاتهم.. السقا وأسر ياسين وفراج الأبرز

رنا صلاح الدين - افتتحت اليوم الجمعة فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي.

وحرص عدد من الفنانين على اصطحاب شركاء حياتهم لحضورهم حفل الافتتاح برفقتهم، ومن أبرز هؤلاء النجوم، يأتي الفنان أسر ياسين، الذي اصطحب زوجته وأبنائه، وأعلن خلال تواجده في حفل الافتتاح، إن اصطحابهم يأتي بناء على رغبته في تواجد ذكرة لهم داخل المهرجان.

النجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

والفنان أحمد السقا هو الأخر حرص على اصطحاب زوجته مها الصغير لحضور حفل الافتتاح معه، ولفتت مها أنظار الجميع بالفستان التي ارتدته، حيث إنه ذات لون "بينك"، ولكن الملفت فيه هو ارتدائها جاكيت عليه أشبه بجاكيت البدلة الرجالي.

النجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

الفنان محمد فراج هو الأخر حرص على اصطحاب خطيبته الفنانة بسنت شوقي، ويعد مهرجان الجونة هو بداية شرارة حبهم، حيث أنهم أعلنوا خطبتهما خلال الدورة السابقة من المهرجان.

النجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

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والفنانة السورية جومانا مراد هي الأخرى حرصت على اصطحاب زوجها لحضور حفل افتتاح المهرجان معا، وكان بجوارها في كل خطوة منذ سيرها من على الريت كاربت.

النجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

الفنان هاني رمزي هو الأخر من الفنانين الذين حرصوا على اصطحاب زوجاتهم، وكانت زوجته ترتدي فستان أنيق ذات لون أحمر.

هاني رمزي وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة

وبدأت فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.