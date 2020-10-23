فن ومشاهير

صور.. النجوم يصطحبون زوجاتهم.. السقا وأسر ياسين وفراج الأبرز

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رنا صلاح الدين - افتتحت اليوم الجمعة فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في الوطن العربي.

وحرص عدد من الفنانين على اصطحاب شركاء حياتهم لحضورهم حفل الافتتاح برفقتهم، ومن أبرز هؤلاء النجوم، يأتي الفنان أسر ياسين، الذي اصطحب زوجته وأبنائه، وأعلن خلال تواجده في حفل الافتتاح، إن اصطحابهم يأتي بناء على رغبته في تواجد ذكرة لهم داخل المهرجان.

f5f43732cc.jpgالنجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

والفنان أحمد السقا هو الأخر حرص على اصطحاب زوجته مها الصغير لحضور حفل الافتتاح معه، ولفتت مها أنظار الجميع بالفستان التي ارتدته، حيث إنه ذات لون "بينك"، ولكن الملفت فيه هو ارتدائها جاكيت عليه أشبه بجاكيت البدلة الرجالي.

c2f99f1f90.jpgالنجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

الفنان محمد فراج هو الأخر حرص على اصطحاب خطيبته الفنانة بسنت شوقي، ويعد مهرجان الجونة هو بداية شرارة حبهم، حيث أنهم أعلنوا خطبتهما خلال الدورة السابقة من المهرجان.

620c64cc1d.jpgالنجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

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والفنانة السورية جومانا مراد هي الأخرى حرصت على اصطحاب زوجها لحضور حفل افتتاح المهرجان معا، وكان بجوارها في كل خطوة منذ سيرها من على الريت كاربت.

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9النجوم يصطحبون شركاء حياتهم في افتتاح مهرجان الجونة

الفنان هاني رمزي هو الأخر من الفنانين الذين حرصوا على اصطحاب زوجاتهم، وكانت زوجته ترتدي فستان أنيق ذات لون أحمر.

4a91047bfb.jpgهاني رمزي وزوجته في افتتاح مهرجان الجونة

وبدأت فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

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