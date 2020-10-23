صور.. نجمات الفن بإطلالات مميزة في افتتاح الجونة.. شاهد ياسمين صبري ورانيا يوسف وآخرين

رنا صلاح الدين - ينتظر الجمهور حفلات افتتاح المهرجانات الفنية، حتى يشاهدون أحدث صيحات الموضة، من خلال الفساتين التي ترتديها نجمات الفن في الوطن العربي.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

وحرص عدد كبير من نجمات الفن في الوطن على حضور حفل افتتاح فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم اليوم الجمعة.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

ومن بين هؤلاء النجمات كانت كلا منهن، ياسمين صبري، ورانيا يوسف، ومنة شلبى، وبسمة، وبشرى، وأمينة خليل، ولبلبة، وعائشة بن أحمد، ونسرين طافش، وريم مصطفي، ورايا أبى راشد وآيتن عامر، ومي سليم، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، والإعلامية هيدا خليفة، وآخرين.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

كما حرص على التواجد منذ الدقائق الأولى لحفل الافتتاح كلا من الفنانين، آسر ياسين وزوجته ونجليه، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، والمطرب أبو وزوجته، وخالد الصاوي وزوجته، وصبري فواز.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

وستبدأ فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

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نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

ياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة

ياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة