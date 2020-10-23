فن ومشاهير

صور.. نجمات الفن بإطلالات مميزة في افتتاح الجونة.. شاهد ياسمين صبري ورانيا يوسف وآخرين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

Advertisements

رنا صلاح الدين - ينتظر الجمهور حفلات افتتاح المهرجانات الفنية، حتى يشاهدون أحدث صيحات الموضة، من خلال الفساتين التي ترتديها نجمات الفن في الوطن العربي.

51d3c77a8e.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

وحرص عدد كبير من نجمات الفن في الوطن على حضور حفل افتتاح فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم اليوم الجمعة.

6e45d7a34f.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

ومن بين هؤلاء النجمات كانت كلا منهن، ياسمين صبري، ورانيا يوسف، ومنة شلبى، وبسمة، وبشرى، وأمينة خليل، ولبلبة، وعائشة بن أحمد، ونسرين طافش، وريم مصطفي، ورايا أبى راشد وآيتن عامر، ومي سليم، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، والإعلامية هيدا خليفة، وآخرين.

 

%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9نجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

كما حرص على التواجد منذ الدقائق الأولى لحفل الافتتاح كلا من الفنانين، آسر ياسين وزوجته ونجليه، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، والمطرب أبو وزوجته، وخالد الصاوي وزوجته، وصبري فواز.

0809e984ec.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

وستبدأ فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

c2aa5304b1.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

b4d291653c.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

Advertisements

394d728beb.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

7ea9e84d16.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

cbe6b04a7c.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

b2b540470d.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

ab02c9361f.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

64b5be2d48.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

0c360d5cf8.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

78afcce820.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

1201f7381c.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

0df9dcba30.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

e007f57db8.jpgنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة

447f11693e.jpgياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة

35294fc9ec.jpgياسمين صبري في افتتاح مهرجان الجونة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نجمات الفن بإطلالات مميزة في افتتاح الجونة.. شاهد ياسمين صبري ورانيا يوسف وآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا