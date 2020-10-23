رانيا يوسف تخطف كاميرات مهرجان الجونة.. السر في الإطلالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جذبت الفنانة المصرية رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها الجريئة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت رانيا (46 عاماً) بفستان لامع باللون السيمون مع بعض الإكسسوارات المصنوعة من الفضة ووضعت مكياجا هادئا متناسقا مع ملامحها، كما اختارت تسريحة شعر رقيقة وجذابة.

وقالت رانيا يوسف في مقابلة تليفزيونية، على هامش الحفل، إنها لم تغضب لعرض أعمالها الأخيرة عبر منصات رقمية "لأن الهاتف المحمول أصبح في أيادي الناس طوال الوقت".

وأضافت أن أعمالها الدرامية الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً ولن تتردد في حال تلقت عروضاً خاصة بالمنصات الرقمية.





ويعد مهرجان الجونة (23- 31 أكتوبر/تشرين الأول) الحدث السينمائي الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام في ظل انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وظهر على السجادة الحمراء للمهرجان، النجوم: يسرا، خالد الصاوي، رانيا يوسف، مي سليم، ميس حمدان، هيلدا خليفة، اَسر ياسين وأسرته، تارا عماد، شيرين رضا، عمرو يوسف، سمير صبري، نسرين طافش، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمد فراج، ياسمين صبري، ريم مصطفى، جومانة مراد مها سليم، كندة علوش.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، في أول عرض له بالشرق الأوسط.





وتنقسم مسابقات المهرجان إلى ثلاث مسابقات رئيسية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، وتضم المسابقات الثلاث قائمة كبيرة من أعمال بعض المخرجين العالميين والعرب.

ويرأس لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج والمنتج البريطاني الشهير بيتر ويبر، الذي أخرج مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جسد بطولته النجم خالد النبوي، فيما تضم اللجنة بين أعضائها، الممثل آسر ياسين، والمخرج وكاتب السيناريو السوداني أمجد أبو العلاء الذي سبق وفاز فيلمه الروائي الطويل "ستموت في العشرين" العام الماضي بجائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ76 ونجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.



