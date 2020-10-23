أين دينا الشربيني؟ صورة فتاة على حساب عمرو دياب تثير الحيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار المطرب المصري عمرو دياب حيرة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة لفتاة على شاطئ البحر.

ولم تُعرف هوية الفتاة فور نشر صورتها، لكن تبين لاحقاً أنها للمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو، التي يجمعها بـ"الهضبة" دويتو في أغنيته الجديدة "أهي أهي".



وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بتعليقات طريفة منها سؤال طرحته مغرّدة قائلة: "أين دينا الشربيني؟"، وهي الصديقة المقربة لـ"الهضبة".









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الأغنية الجديدة من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتعد أغنية "أهي أهي" التعاون الثاني بين عمرو دياب ومطربي اليونان، إذ سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات في اليونان وحققت أحدث أغنياتها" رقصة قلبي" نجاحاً كبيراً.

عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، وطرح أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية عام 1986 بعنوان "يا طريق"، وفي عام 1996 حقق ألبومه "نور العين" أعلى مبيعات في الشرق الأوسط، كما وضع هذا الألبوم عمرو على طريق العالمية.

وخلال مشواره الفني نال العديد من الجوائز مثل جائزة اليوتيوب الذهبية لأول فنان عربي، كما تصدر قائمة فوربس العالمية لأهم 100 شخصية وأفضل 10 مطربين عرب عام 2017.

