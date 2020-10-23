صور.. يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين بألوان مختلفة في افتتاح الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت كلا منهن بفستان مميز، ولكن ما جمعهم هو حرصهن على ارتداء فساتين ذات ألوان مبهجة.

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

وحرص على الحضور كلا من الفنانين، منة شلبي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وأمينة خليل، ولبلبة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوى، ونسرين طافش، وصبري فواز، وريم مصطفي، والمطرب أبو وزوجته، ورايا أبى راشد وآيتن عامر، ومي سليم، وآخرين.

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

وتواجد عدد كبير من الفنانين منذ الساعة الخامسة، وهي بداية سير الفنانين على ريت كاربت المهرجان ومن بينهم، الإعلامية هيلدا خليفة، وجرمانا مراد، وإيمان العاصي، ومي سليم، وأخرين.

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان ستبدأ بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.