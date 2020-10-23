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صور.. يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين بألوان مختلفة في افتتاح الجونة

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رنا صلاح الدين - حرصت الفنانات يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت كلا منهن بفستان مميز، ولكن ما جمعهم هو حرصهن على ارتداء فساتين ذات ألوان مبهجة.

8387d7938d.jpgيسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

وحرص على الحضور كلا من الفنانين، منة شلبي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وأمينة خليل، ولبلبة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوى، ونسرين طافش، وصبري فواز، وريم مصطفي، والمطرب أبو وزوجته، ورايا أبى راشد وآيتن عامر، ومي سليم، وآخرين.

db1e6e6c76.jpgيسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

وتواجد عدد كبير من الفنانين منذ الساعة الخامسة، وهي بداية سير الفنانين على ريت كاربت المهرجان ومن بينهم، الإعلامية هيلدا خليفة، وجرمانا مراد، وإيمان العاصي، ومي سليم، وأخرين.

754194298b.jpgيسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان ستبدأ بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

7a167518a2.jpgيسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في افتتاح مهرجان الجونة

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

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