صور.. شيرين رضا بإطلالة مختلفة وترقص في افتتاح الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة شيرين رضا على حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت شيرين في الحفل بإطلالة مختلفة ومميزة.

شيرين رضا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حيث ارتدت فستان ذات ألوان عديدة مزين بالشراشيب الملونة، إضافة إلى ارتدائها اكستنشن بشكل جناحات ولونه أسود وبه شراشيب، إضافة إلى إنها قامت بتغيير تسريحة شعرها، حيث قامت بتسريحه على شكل ضفائر، وقامت شيرين بالرقص أثناء تواجدها على الريت كاربت لإلتقاط الصور التذكارية.

شيرين رضا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وحرص على الحضور كلا من الفنانين، منة شلبي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وأمينة خليل، ولبلبة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوى، ونسرين طافش، وصبري فواز، وريم مصطفي، والمطرب أبو وزوجته، ورايا أبى راشد وآيتن عامر، ومي سليم، ويسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وآخرين.

شيرين رضا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وستبدأ فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.

شيرين رضا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي