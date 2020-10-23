تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يسخر من وصف ساويرس لمحمد رمضان بجاكسون مصر

سخر الفنان أحمد الفيشاوي من تصريح رجل الأعمال نجيب ساويرس الأخير بشأن وصفه لمحمد رمضان بمايكل جاكسون العرب، وهو ما عرضه لسخرية الجمهور بسبب تزامن هجومه مع عدم دعوته لحضور مهرجان الجونة هذا العام.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطع فيديو لمايكل جاكسون وهو يضحك بشكل هستيري أثناء لقاء تليفزيوني، وعلق الفيشاوي قائلا: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".

وتفاعل الجمهور مع منشوره بشكل كبير، وانهالت التعليقات عليه: "غريبة انت جاي تعلق دلوقت التصريح ده بقاله أسبوعين.. حاقد وغيران انت منه يافيشاوي.. زعلان عشان مش هيحضر مهرجان الجونه السنة دي مجتش له دعوة.. معلش بقى ساويرس مش عزمه المرة دي".

ويغيب الفيشاوي لأول مرة عن مهرجان الجونة، حيث إنه اعتاد إثارة الجدل بشكل كبير على الريد كاربت، فسبق وتلفظ بألفاظ خارجة خلال المهرجان في دورته الأولى بعام2017 والذي أقيم بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

