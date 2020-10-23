تراند اليوم : شاهد.. معجب بناشطة سعودية يضعها في مرمي السخرية بـ"الكرة المسطحة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع صوتي لأحد الاشخاص من متابعي الناشطة السعودية هند القحطاني، والذي أبدى من خلاله إعجابه الشديد بهند. وقال الشخص بإن هند من العشر الاوائل على مستوى العالم في الكرة المسطحة”. لتنهال بعد ذلك التعليقات الساخرة عليه.

حيث نشرت السعودية هند القحطاني مقطع صوتي من خلال حسابها على سناب شات مبدية إعجابها من تعليق المتابع.



وأثارت جملة “الكرة المسطحة ” موجة من ردود الأفعال، حيث دشن النشطاء وسما يحمل عنوان “الكرة المسطحة”. ووسما آخر يحمل عنوان “هند القحطاني”.

وقال المتابع المعجب بمقطع الفيديو الذي أرسله لأحد أصدقائه ليتم ارساله فيما بعد هند القحطاني: “انصعت غصباً علي لهند القحطاني حقيقة انا اعتبرها الاولى في العالم العربي وربما تكون من العشرة الأوائل في الكرة المسطحة”.



وجاء من بين التعليقات أيضًا:”للي يستغرب ان هند القحطاني كل يوم تطلع ترند .. يا جماعة في كمية عقول مسطحة بأعداد رهيبة الله يخارجنا”.

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وقالت أخري: “بغض النظر عن التصنيف اللي من كيسه الحين نص علماء ناسه ماتو بالفضاء عشان يثبتون أن الكرة الأرضية كروية ويجيك واخد ينسف تعب ملايين السنين ويقول مسطحة!!!”.



بينما قالت مغردة: “في جدلية إنك لو حطيت معلومتين الاثنين مستفزات.. وخليت واحدة غلط.. الغالب أن الناس تمسك في الجملة الغلط وتسلّم بصورة لا واعية بالجملة الأقل استفزازا باعتبار أنها صحيحة.. يعني الحين الكل ضمنيا ما عنده مشكلة إن المذكورة من العشرة الأوائل في العالم بس عنده مشكلة مع الكرة المسطحة”.