محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تمارس رياضة المشي. ووجهت فيفي رسالة لجمهورها عبر الفيديو قائلة: "أي وقت تلاقوا نفسكم فاضيين فيه امشوا ما تقعدوش عشان تخسوا ويبقى عندكم لياقة، والموضوع مالوش علاقة بالسن". من ناحية أخرى، شاركت فيفي عبده في رمضان الماضي ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، عُرض غلى إم بي سي مصر، واستضاف كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| فيفي عبده تحث جمهورها على ممارسة الرياضة: "عشان تخسوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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