تامر حسني يُبدع بالرومانسي ويخرج عن المألوف بأغنية “فجأه إفترقنا”

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني ثاني أغاني ألبومه الجديد “خليك فولاذي” بعنوان “فجأه إفترقنا” وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
الأغنية رومانسية تختلف عن الأغاني العاطفية التي طرحها تامر حسني في السابق، حيث يقدّم من خلالها إيقاعات جديدة لم نعتد سماعها في هذا النوع من الأغنيات.
موضوع الأغنية يعتبر جديد من حيث طرح الفكرة وصياغة النصّ بأسلوب السهل الممتنع، دون أي تعقيد في استخدام العبارات، وهو ما ساعد في إظهار اللحن بهذا النسق الموسيقي الذي شكل مع التوزيع عمقًا للأغنية.
اختلف أداء نجم الجيل للأغنية وتميز بإحساسه والغناء براحة تامة فأظهر مدى تفوقه في هذا النوع من الأغنيات العاطفية التي دائمًا ما أبدع بتقديمها منذ سنوات.
أغنية “فجأة إفترقنا” من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف، ماستر چلال حمداوي وإشراف عام سعيد إمام مدير شركة “روتانا” في مصر.
وكان نجم الجيل قد طرح منذ أيام أغنية “مبطلناش احساس” من ألبوم “خليك فولاذي” وحققت أكثر من 11.5 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.
نفيد بالذكر أن تامر حسني بدأ بإصدار أغاني ألبومه مع أغنية “اختراع” التي شاركه فيها الفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يُبدع بالرومانسي ويخرج عن المألوف بأغنية “فجأه إفترقنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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