شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الجيل الأول لفرقة رضا يستعيدون ذكرياتهم مع الفرقة منذ النشأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نبيل مبروك، أحد أعضاء الجيل الأول لفرقة رضا، إن أهم ما كان يميز الفرقة إنهم كانوا مثل العائلة الواحدة داخل الفرقة حيث تزوج معظمنا من داخل الفرقة، فكنا جميعًا نعمل بقلب واحد، كما أكد أنه يتذكر أهم التكريمات التى حصلت عليها الفرقة حيث قام رئيس إثيوبيا فى افتتاح الكاتدرائية بإعطاء كل عضو من الفرقة جنيه ذهب، مؤكدًا أنه لم يفرط فيه إلى الآن، مضيفًا أنه جعله دلاية فى سلسلة زوجته.
وتابع دكتور الجداوى، بعد انبهار السفير المصرى قام بالحديث لرئيس الجمهورية على الفور وأثنى على فرقة رضا وقال له إن تلك الفرقة لابد أن تمثل مصر فى كل الاحتفالات وعندها أمر أن نذهب لدولة يوغسلفيا ومثلنا الحكومة المصرية، وأصبحت فرقة رضا علم من الأعلام المصرية، كما أوضح الفنان عبد المنعم حسن أحد أعضاء الجيل الأول لفرقة رضا أن الفرقة قدمت ثلاثة أفلام كانوا رائعين وما زالوا يعرضوا إلى الأمر وتلتف حولهم الأسر المصرية وكان على رضا سابق الزمن فى الكثير من الأشياء ومن إكثر مشاهده التى يتذكرها ذلك المشهد مع الإيطالية الذى كان يتغزل فيها ثم أكتشف أنها تفهم اللغة العربية.
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