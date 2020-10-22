تراند اليوم : ريم مصطفي هتجننك بنظرتها الساحرة – إتفرج

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريم مصطفى في الصورة بإطلالة جذابة وساحرة مرتدية فستان أسود وبه بعض من الورود وشعرها منسدلا على كتفيها.

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل “شديد الخطورة” مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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