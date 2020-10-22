تراند اليوم : شاهد.. هاني شاكر يقلد حسن شاكوش في أغنية "بنت الجيران" ويثير ضجة

أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، تفاعلا واسعا بعد طرح إعلان أحدث لقاءاته التلفزيونية في برنامج "السيرة"، من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني، الذي يذاع الجمعة والسبت.

ويظهر هاني شاكر في الإعلان وهو يؤدي أغنية المهرجانات المصرية الشعبية "بنت الجيران"، ثم يقلد صوت صاحبها حسن شاكوش، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما اعتبره سخرية منه على حسن شاكوش، كتب مغرد على موقع "تويتر" لهاني شاكر مستنكرا ما فعله: "مش تقول إنك عايز تغني الأغنيه يا أستاذ هاني شاكر بدل الهري ده، وبعدين حسن شاكوش ممكن يرفع عليك قضيه من السخرية دي".

يشار إلى أن مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، تقدم مؤخرا للجنة اختبارات نقابة الموسيقيين المصريين، لكنه لم يقدم شهادة تفيد بأنه "متعلم"، فقامت اللجنة باستكتابه ونجح فيها بنسبة 70%.