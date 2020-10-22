تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع:" شفت الموت بعيني"

تعرض الفنان المصري محمد كريم لحادث مروري خطير أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه نجا من الموت بأعجوبة.

ونشر كريم، صورًا من حادث سير تعرض له بسيارته في أمريكا، وكتب في تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر على طريق سيء جبلي واتجاهين أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير.."



وحاول الفنان المصري طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية فقال عبر التغريدة ذاتها: "أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب انه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه".