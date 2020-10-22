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تراند اليوم : بالفيديو – مصطفى خاطر يعاني من أزمة نفسية صعبة

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فارس طارق 0 تبليغ

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كشف خاطر تفاصيل دوره في لقاء مع mbctrending موضحا أنه يقدم شخصية جديدة، وهو “هادي” محامي تخرج حديثا، يتورط في عملية سرقة وتهجم على شقة.

تابع، هو ليس حرامي ولكنه تورط في هذا الأمر، وسيمر بمشاكل عديدة مع الأحداث ويمر بصراعات نفسية، وهو أكثر ما جذبه للدور.

 

 

أكد مصطفى خاطر أنه احتاج لفترة طويلة من التحضير ومذاكرة الدور خاصة أنه جديد ومختلف عما قدمه سابقا.

فيلم “الصندوق الأسود” تحدد موعد طرحه في السينمات يوم 28 أكتوبر.

“الصندوق الأسود” من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.

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