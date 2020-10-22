نانسي عجرم توثّق ألم كل بيت لبناني.. “إلى بيروت الأنثى”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنية “إلى بيروت الأنثى” على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

الأغنية هي من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار” للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق، فيما تولّى إخراج الكليب سمير سرياني.

كليب أغنية “إلى بيروت الأنثى” يحمل رسالة وطنية سامية، حيث تدور أحداثه حول قصّة عائلة لبنانية يتّخذ فيها الأخ الأصغر لـ نانسي قرار الهجرة من لبنان بسبب الأوضاع الصعبة التي يواجهها البلد.

يرصد العمل أجمل اللحظات التي يعيشها أفراد العائلة والألم الذي يعتريهم في وداع الأخ الذي يجد نفسه مرغمًا على السفر إلى الخارج سعيًا وراء مستقبل حالت الظروف ألّا يكون في موطنه.

نانسي عجرم التي لم تخذل يومًا جمهورها، تخرج بهذا الكليب عن سرب التوقعات وتقدّم عملًا غنائيًا مصوّرًا أشبه بفيلم سينمائي قصير، فتنقل واقع البيت اللبناني في هذه الأيام الصعبة إلى كل بيت عربي، وتحلق بأدائها التمثيلي فوق مستوى الإبداع، حاملةً أجمل رسالة إلى كل العالم: “لكل من وما يجبرنا على الرَّحيل… سنعود”.

نفيد بالذكر ان الأغنية نالت الأغنية انتشارًا واسعًا فور طرحها عبر كافة المتاجر الموسيقية، كما تصدرت قائمة الترند في لبنان وعدد من البلدان العربية ودول الاغتراب.