أحمد زاهر يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "لؤلؤ" مع مي عمر

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري أحمد زاهر تفاصيل دوره في مسلسله الجديد «لؤلؤ» مع الفنانة مي عمر، وإخراج محمد عبدالسلام، والذي من المقرر طرحه قريبًا.

زاهر كشف تفاصيل دوره في المسلسل، حيث قال: "أجسد شخصية "طارق نصار"، وهو رجل أعمال يمتلك سيارة فارهة صناعة ألمانية، وعلاقته بـ «لؤلؤ» الله اعلم بها".

وعن عودة ابنته «ملك» للتمثيل من خلال مسلسل «لؤلؤ»، كشف أنها ستعود بدور جديد سيكون مفاجأة للجمهور، وذلك بعد غيابها سبع سنوات عن التمثيل، بعد مشاركتها في مسلسل "القاصرات".

ومن ناحية أخرى، شارك أحمد زاهر مؤخرا كضيف شرف في فيلم "يوم 13"، والذي سيكون أول تجربة تمثيل له في فيلم عربي ثلاثي الأبعاد، ومن المتوقع عرضه في 2021.