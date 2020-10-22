فيديو| بعد تداول أخبار عن وفاته.. محمد رمضان يرد بهذه الطريقة

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول وفاة النجم المصري محمد رمضان، إثر حادث بأحد شوارع القاهرة.

وهذه الأخبار دفعت المتابعين وبالأخص محبي الفنان يتسآولوا إذا كانت تلك الأخبار صحيحة أم شائعة مثل التي تطلق على الفنانين من الفترة للأخرى.

ويبدو أن هذه الأخبار بالفعل شائعة ليس لها أي أساس من الصحة، خاصة أن رمضان شارك جمهوره خلال الساعات الماضية بفيديو من كواليس التحضير لكليب أغنيته الجديدة "الشرع محلل أربعة".

وصباح اليوم تلقى رمضان على هذا الفيديو عددًا من التعليقات فيما يخص خبر وفاته، حيث علقوا:"محمد سمعنا اليوم الصبح خبر وفاتك ياريت توضح للناس إذا إشاعة"، وتعليق آخر كالتالي:"ياسطا أنت مت ولا عايش؟".

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

وقرر محمد رمضان أن يتجاهل تللك الأخبار، بالترويج لأغنيته الجديدة من جديد منذ ساعة، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

على جانب آخر يقوم محمد رمضان حاليا بالتحضير لمسلسله الجديد "موسى"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، والمخرج محمد سلامة.

يذكر أن محمد رمضان، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا وردود أفعال قوية من قبل الجمهور.