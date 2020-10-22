مؤلف "نمرة 2" يطالب الرقابة بإيقاف عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي لعرض مسلسل "نمرة 2"، الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم والنجمات منهم منى زكي وعمرو يوسف وماجد الكدواني، والمقررعرضه عبر منصة "شاهد vip"، بداية من يوم 29 أكتوبر الحالي، أرسل مؤلفه آدم عبدالغفار إنذارا قضائيا للشركة المنتجة والرقابة على المصنفات الفنية.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المؤلف" قال في تصريح خاص لمصراوي: "أرسلنا الإنذار للشركة المنتجة والرقابة على المصنفات الفنية، كخطوة ضمن خطوات التقاضي، ونطالب بالإلتزام ببنود التعاقد بحفظ حقوقه المادية والأدبية بذكر اسمه كصاحب الفكرة والمؤلف في بداية ونهاية العمل والدعاية، واستبعاد أي حلقات أدرجت دون الرجوع إليه".

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وأضاف: "تم ضم الرقابة إلى الإنذار للقيام بمسئوليتها لحفظ حقوق المؤلف، وعدم الترخيص للمسلسل بالعرض، قبل إلتزام الشركة المنتجة ببنود التعاقد، ومنحنا الطرفين مهلة مدتها خمس أيام للرد على ما جاء بالإنذار القانوني المرسل"

"نمرة 2" يتكون من 8 حلقات لكل حلقة حدوتة خاصة بها، لكن يجمعها إطار واحد وهو فكرة الحب الثاني، من المقرر عرضه على منصة شاهد VIP في 29 أكتوبر الجاري، ويقوم بإخراج كل حلقة مخرج مختلف، مع أبطال ونجوم مختلفين، ومن بين المشاركين في العمل منى زكي، شيرين رضا، ماجد الكدواني، إياد نصار، أروى جودة، صبا مبارك، عمرو يوسف، يعقوب الفرحان، آسر ياسين".