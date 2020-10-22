فيديو.. نجوى كرم تروّج لأولى حفلاتها الغنائية بعد كورونا

نشرت الفنانة نجوى كرم مقطعًا قصيرًا من إعلانها لحفلها الغنائي القادم في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشفت نجوى تفاصيل الحفل قائلة: "لاقونا بـ٥ نوفمبر بفندق الحبتور - دبي حتى نرجّع ليالي الفرح".

يعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري لنجوى، بعد توقف الحفلات الغنائية لأكثر من 6 شهور بسبب كورونا.

يذكر أن نجوى تشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior، في نسخته الأولى،

بجانب كل من "هاني شاكر، سميرة سعيد، ملحم زين".

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حظى البرنامج في حلقاته الأولى على نسبة مشاهدة عالية، حيث إنه متخصص في المواهب الغنائية لعمر الـ60 فيما فوق، فشهد البرنامج تفاعل متابعيه مع مواهبه الفريدة والمميزة.