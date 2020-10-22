فيديو بالجامبسوت.. فيفي عبده تظهر برشاقة ملحوظة وتوجه نصيحة لجمهورها

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه مرتدية جامبسوت جينز، كشف عن خسارتها للكثير من وزنها.

الفنانة المصرية ظهرت في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي تمارس رياضة المشي، ونصحت جمهورها باتباع هذه الرياضة.

فيفي قالت خلال الفيديو: "عايزة اقولكوا إن المشي مهم جدا، اي وقت تلاقوا نفسكوا فاضيين امشوا علشان تخسوا ويبقى عنكوا لياقة، والموضوع مالوش دعوة بالسن".

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده قد فاجأت جمهورها مؤخرا بنشرها مقطع فيديو لها، ظهرت فيها مرتدية الحجاب على رأسها، بينما لم تضع اية مساحيق تجميلية على وجهها.

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الفنانة المصرية كشفت أنها أصيبت بأنفلونزا شديدة الفترة الماضية، وهو ما منعها من حضور حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين.

فيفي وجهت اعتذارا لإلهام شاهين عن عدم حضورهان بقولها: "بعتذر لحبيبة قلبي إلهام شاهين إني مقدرتش أروح فرح أمير".

وأضافت: "أنا آسفة كان عندي أنفلونزا جامدة جدا فمقدرتش أروح، وانا مقدرش اتأخر عنهم، وبقول لهم ألف مبروك وآسفة جدا".