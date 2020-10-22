شاهد.. محمد ثروت يقارن نفسه بالراقصة لورديانة: لكنكم تحبون البرازيلي

رنا صلاح الدين - قارن الفنان المصري محمد ثروت الجمهور نفسه بالراقصة البرازيلية لورديانة، والتي أثارت الجدل منذ أيام قليلة برقصتها داخل أحد مراكز التجميل.

ثروت نشر صورة مركبة له من فقرة استعراضية قدمها في المسلسل الكوميدي «نيللي وشريهان»، وصورة أخرى لـ لورديانة أثناء رقصها، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري كتب على الصورة تعليق طريف: "نفس الشئ لكنكم تحبون البرازيلي"، وعلق قائلا: "هلا بالخميس"، وقد اثار تعليق ثروت ضحكات جمهوروه، وأثنوا على طرافته.

وكانت الراقصة البرازيلية لورديانة قد أثارت الجدل مؤخرا بتقديمها وصلة رقص بأحد مراكز التجميل، على أنغام مهرجان "إخواتي".