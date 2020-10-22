شاهد بالصور: "وادي الجن" يجمع نجوم مصر ولبنان والسعودية والعراق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:42 مساءً - أعلنت شركة iProductions بدء تصوير مسلسل الخيال والمغامرة "وادي الجن" في اكثر من 150 موقع تصوير، وبمشاركة عدد كبير من النجوم الشباب من مصر ولبنان والسعودية والعراق، وهو أحد إنتاجات منصة رقمية، ضمن خطتها لتقديم أعمال مختلفة وغير تقليدية، وإعطاء فرصة لنجوم شباب من أنحاء العالم العربي أثبتوا جدارتهم، بالإضافة إلى إدخال تقنيات حديثة في المسلسلات لم تستخدم بهذا الشكل الكبير من قبل.

مسلسل وادي الجن يتم تصويره في 150 موقعا

تدور أحداث المسلسل، حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

المسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وهو من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛ ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX تريند في إف أكس.

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ومن الاسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، كريم الدسوقي، أحمد عبد الحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبد الغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، مع ظهور خاص للنجمة المتألقة بشرى

وقال أحمد فهمي العضو المنتدب لشركة iProductions: وادي الجن مسلسل خيال ومغامرة متميز خاصة أنه إنتاج ضخم يتم تصويره في أكثر من 150 موقع تصوير تتنوع بين أماكن أثرية ومحميات طبيعية ومناطق شعبية وتم بناء عدة ديكورات ضحمة بجانب اعتماد أكثر من 50% من أحداثه على المؤثرات البصرية VFX"، وأضاف حرصنا على تذليل كافة العقبات والتحديات مثل كورونا والحاجة إلى تحضيرات كثيرة ومتعددة لإبراز العمل في أفضل صورة خاصة المؤثرات البصرية والتي اعتمدنا في إنتاجها على شركة Trend VFX"

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