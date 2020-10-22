تراند اليوم : وزعوها علي الغلابة .. مها أبو عوف مش محتاجة ملايين عمر خورشيد- فيديو

جاءت إشائعات كثيرة ضايقت الفنانة مها أبو عوف حول ميراث عمر خورشيد وجدل كبير إستفز الفنانة لتظهر مع وائل الإبراشي بالامس وتوضح الأمر .

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج “التاسعة” ويعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، قالت إنها لم تفكر في الميراث أو أي شيء، بالنسبة لها أن الشخص نفسه توفي لذا لن تفكر في أي شيء آخر، موضحة أنها كانت زوجة عمر خورشيد وقت وفاته وعينتها المحكمة حارسا على أمواله قائلة: “أنا لقيت نفسي بقدرة قادر حارس على التركة حتى يتم الإعلام الوراثي”.

أكدت أنها حتى لم تتابع سير القضايا وتوزيع الميراث، وأنها كانت تتلقى مكالمات من أشخاص يخبرونها أنها ورثت قطع أرض وأموالا كثيرة، لكنها كانت لا تهتم بكل ذلك ولم تحارب أو تدخل في مشاكل من أجل الحصول على أي شيء قائلة: “أنا أؤمن أن لو ليا حق ربنا هيجبهولي ولو بعد حين، أنا فوجئت باللي بيتقال 20 مليون وأرقام عجيبة، لا أفهم ما يفعله الناس مع الموت، المفروض أن ندعي لهم بالرحمة، الموضوع منذ 39 عاما”.

واختتمت كلامها في هذه النقطة قائلة: “أنا كنت أحب عمر خورشيد واحترمه وأقدره، لم يكن لي أي نية لأخذ أي ميراث، وكان محاميين يتصلون بي حتى أخذ أموالي لكنني لم أكن أريد أي شي”.