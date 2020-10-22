مخرج "الصندوق الأسود": الفيلم تجربة قاسية.. والناس هتنبسط بدور منى زكي"

رنا صلاح الدين - تحدث المخرج محمود كامل، عن فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، بطولة النجمة منى زكي، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 28 أكتوبر الجاري.

وقال كامل في برنامج "لايت شو"، إن الفيلم تجربة قاسية تتفاعل معها كل لحظة.

وعن قصة العمل قال المخرج إنه يدور حول سيدة تجد نفسها في موقف استثنائي، إما أن تستسلم أو تدافع عن نفسها وتوصل.

وأضاف أن دور منى زكي في "الصندوق الأسود" مختلف تمامًا عما قدمته من قبل في مشوارها الفني، مؤكدًا قائلًا:"الناس هتنبسط برجوع منى بعد غياب 3 سنوات، وبالدور اللي عاملاه".

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.