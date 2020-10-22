المواهب المخضرمة تستمر بإذهال المدربين الأربعة بأصواتها الذهبية ضمن “ذا فويس سينيور”

متابعة بتجــــــــــــرد: في كل مرة، تتألق أصوات على المسرح وتخطف الأنظار إليها، وتثبت أسبوعاً بعد آخر أن الموهبة المتميّزة لا ينقصها سوى فرصة واحدة للظهور أمام الجمهور لتحصد النجاح والشهرة. وفي الحلقة الثالثة من مرحلة “الصوت وبس”، تأهلت أربعة أصوات إلى المرحلة المقبلة ضمن برنامج “the Voice SENIOR” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر” و”MBC5″.

وبعدما ضم هاني شاكر أول موهبة إلى فريقه في الأسبوع الماضي، تمكّن من ضم موهبتين اثنتين في الحلقة الثالثة، حيث نجح بإقناع ميرفت كامل وبسام نصري، فيما نقلت نجوى كرم موهبة واحدة هي سعادة أبو جودة، بينما ضم ملحم زين إلى فريقه الحسين فضلاوي، فيما لم تتمكن سميرة سعيد من ضم أي موهبة إلى فريقها.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت الحلقة مع الحسين فضلاوي من تونس، الذي قال أنه يعزف ويغني طوال عمره وأنه التقى وغنى مع الراحل كارم محمود والمطرب محمد ثروت، وأوضح أنه يحتفظ بصور له معهما، كاشفاً أن حمزة فضلاوي هو من المتأثّرين به. وقد أطلق عليه ملحم زين لقب عميد ذا فويس سينيور، بعدما غنى موال “يا ملكتني بنظرة” وأغنية “طاح تخبل” للفنان الراحل سليم هلالي، وبعدما حصل على لفة رباعية، انتقلت نجوى إلى المسرح معلنة أنها ستقبل جبينه تقديراً لموهبته، واختار الحسين الانضمام إلى فريق ملحم.

وأطل بسام نصري من لبنان الذي يعيش في كندا، ليغني موال “الحمد لله” وأغنية “أوقاتي بتحلو” للراحلة وردة الجزائرية. وقد أشار إلى أن “الوقت قد حان للغناء بعد هذا العمر من المهن المتعدّدة”. وأكد أنه لم يتوقع أن يلف له المدربين الأربعة، معتبراً أن ما حصل أسعده كثيراً. وبعد حصوله على اللفة الرباعية اختار الانضمام إلى فريق هاني شاكر.

ولم يكن الحظ رفيق عبدالرحمن بلاله من مصر الذي غنى “سوق الحلاوة جبر” للفنان فايد محمد فايد، إذ لم يلف له أي من المدربين، لكنهم أبدوا إعجابهم بصوته وأدائه، حيث علّق هاني شاكر بالقول أن صوت عبد الرحمن ذكره بالمطرب الراحل محمد عبد المطلب. وكان فريق البرنامج، اتفق مع الفنان والممثل هاني عادل بأن يبلغه بقبوله للاشتراك في المرحلة الأولى بطريقة خاصة ومفاجئة.

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بعد ذلك، وقف على المسرح سعادة أبو جودة من لبنان، وقال أنه تزوج متأخراً وظل هاوياً طوال حياته، مشيراً إلى أنه جاء ليستمتع بالغناء وأن يعيش تجربة حلوة. وقد غنى الموشح الأندلسي “يمر عجباً”، وتمكن بغنائه أن يحصل على لفة رباعية وثناء المدربين الأربعة ومحاولات من كل منهم لضمه إلى فريقه. ورغم الكلام المعسول من الجميع إلا أنه اختار الانضمام إلى فريق نجوى.

أما مسك الختام فكان مع ميرڤت كامل من مصر، التي غنت “لعبة الأيام” للمطربة الراحلة وردة الجزائرية، وحصلت على لفة رباعية. وكشفت أنها انشغلت بالاهتمام بعائلتها طوال حياتها، وكانت متعتها الأساسية مرحلة دخولها معهد الموسيقى العربية، حين حققت حلمها. وقد أبدت ميرڤت رغبتها بأن يلف لها كرسي أمير الغناء العربي هاني شاكر، وهي لم تحصل على ما تمنته فحسب بل حصدت إعجاب المدربين الأربعة. واختارت الانضمام إلى فريق هاني.

ومع نهاية الحلقة، يكون هاني شاكر قد ضم موهبتين إلى فريقه، وكل من نجوى وملحم على موهبة واحد، بينما لم تتمكن سميرة من إقناع أي موهبة من الانضمام إلى فريقها. وفي الأسبوع المقبل، تكتمل الفرق ويعلن عن أسماء المشتركين الأربعة الذين سيتأهلون إلى المرحلة القادمة، ويبدأ التحضير لتحد آخر.

يُعرض “the Voice Senior” على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر “، وMBC5 كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية.