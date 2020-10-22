صور| نقل محمد كريم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث: "شوفت الموت بعنيا"

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان المصري محمد كريم، لحادث سير في كاليفورينا، مما أدى إلى نقله لإحدى المستشفيات هناك.

وشارك كريم، جمهور بصور من الحادث، وعلق عليها من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قدر الله وما شاء فعل.. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا.. كنت مسافر على طريق سئ جبلي واتجاهين.. أنا في المستشفي دلوقتي".

محمد كريم

محمد كريم

Advertisements

وأضاف:"ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا.. ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعينيا..دعواتكم".

محمد كريم

يذكر أن محمد كريم، شارك في فيلم "A Score to Settle"، والذي جسد فيه دور شخص يدعى جيمي، وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهذه تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي، كما أنه دور بعيد عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هولي.