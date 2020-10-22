هل يصلح نجلا أصالة وأنغام علاقة والدتيهما المتوترة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: في خطوة مفاجئة، نشرت الفنانة السورية أصالة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، صورة نجلها خالد مع عمر نجل الفنانة المصرية أنغام، حيث تربطهما علاقة صداقة، وكتبت معلقة: “صورة حضارية”.

وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعتبرها البعض مغازلة صريحة من أصالة للتصالح مع رفيقتها القديمة، التي انقطعت حبال الود معها أثناء زواجها من طارق العريان وزواج أنغام من أحمد إبراهيم طليق ابنة شقيقة العريان، وأكد البعض أن انفصال النجمتين عن زوجيهما قد يكوّن لدى أصالة ميلاً للمصالحة.

وكانت أنغام قد اعترفت في لقاء سابق مع الإعلامي نيشان ببرنامج “توأم روحي” أنها فوجئت من رد فعل أصالة على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، ولا تعلم ماذا حدث، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها، وأنها ليست كما تدعي، لافتة إلى أن حبل الود مع أصالة انقطع نهائياً بلا رجعة.

ونفت أنغام خلال حلولها ضيفة وزوجها على البرنامج، أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق، وأن الأمر لا يتعدى الزمالة، ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت الأخيرة لديها الأقرب من أصالة.

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أما عن منشورات علاقة الصداقة القوية بين الثنائي، فأوضحت أنغام أنها تعلن حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ في كل شيء، مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليس مجرد صديقتين وهذه ليست الحقيقة، وتقول أنغام “كنا زميلات وجمعتنا مناسبات عدة، ولكن أصالة لا تحبني كما تدعي”.

من جانبها حلت أصالة ضيفة على نفس البرنامج في حلقة أخرى، قالت فيها إنها إذا التقت بأنغام في أي مناسبة لن تُسلم عليها، مشيرة إلى أنها لا تعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لكنها في نفس الوقت تعتقد أنه حتى وإن انفصلت أنغام عن أحمد إبراهيم، لن تعود علاقتهما كما في السابق.

وقالت إنها تعشق نجلي أنغام عمر وعبدالرحمن خاصة ابنها الصغير “عبد الرحمن” مؤكدة أنها تحبه مثل أولادها وستظل تحبه مهما حدث.