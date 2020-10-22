دمية على شكل كلوديا شيفر توثق تاريخها الأنيق

متابعة بتجــــــــــــرد: فيما تحتفي دمية باربي الشهيرة بعيدها الـ60 تطفئ عارضة الأزياء الشهيرة كلوديا شيفر شمعة عامها الـ50. وفي موازاة ذلك وقعت عقد تعاون مع شركة Mattel التي قررت أن تحولها إلى دمية مشابهة لتلك الشهيرة.

والهدف من هذا المشروع الفريد هو عرض أبرز الإطلالات التي قدمتها خلال مسيرتها الطويلة والحافلة بعقود وقعتها مع أفخر العلامات وبمئات أغلفة المجلات.

وفي هذا السياق تظهر الدمية بفستان Versace الذي ارتدته شيفر خلال عرض مجموعة خريف وشتاء 1994 وفستان Balmain الذي أطلقته الدار خلال حملتها الخاصة في العام 2016.

كما نشرت العارضة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً وفيديوهات لها مع الدمية وأخرى لكل منهما وهما ترتديان الفستان نفسه. وهكذا لفتت أنظار الكثير من المتابعات اللواتي يظهرن اهتمامهن بالموضة بكل تفاصيلها.

ويشار إلى أن كلوديا تعتبر من أكثر عارضات الأزياء شهرة في العالم وقد بدأت مسيرتها على منصات العلامات الكبرى في العام 1993.