بصورة نادرة.. هاني عادل يستعيد ذكرياته مع والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

استعاد الفنان هاني عادل، ذكرياته مع والده الراحل، عندما كان في مرحلة الصغر، طالبًا من الجمهور الدعاء له.

ونشر عادل الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أبويا وأنا .. أدعوله معايا بالرحمة والمغفرة".

وشارك الفنان هاني عادل، في أخر أعماله من خلال مسلسل "ليه لأ" مع أمينة خليل، وهالة صدقي، ومحمد الشرنوبي، ومحسن محي الدين، وشيرين رضا.