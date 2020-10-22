محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "سعد" في الفيديو وهو يستمتع بعطلته الصيفية داخل البحر، وهو يستمتع لأغنية أجنبية. وطرح المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية "100 حساب"، بمشاركة المطرب حسن شاكوش. الأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وكانت الأغنية قد أثارت أزمة بين نقابة الموسيقيين وشركة "مزيكا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد سعد يستمتع بعطلته الصيفية في البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.