غياب أنغام واصالة عن مهرجان الموسيقى العربية وصابر الرباعي نجم حفل الختام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:41 صباحاً - أعلنت دار الأوبرا المصرية بدء فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، من أول نوفمبر المقبل ويستمر 10 أيام متواصلة على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتقام الفعاليات تحت عنوان " مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الازمة" وتطبق خلال الحفلات كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتغيب النجمة اصالة وزميلتها أنغام بينما يشارك 93 فنان من خمس دول عربية، وتقرر إسناد مهمة إحياء حفل الختام للنجم التونسي صابر الرباعي، مع تقديم حفل خاص للنجم اللبناني عاصي الحلاني، وآخر للنجم المصري علي الحجار.

أصالة تغيب عن الدورة المقبلة لمهرجان الموسيقى العربية

وتضم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الاردن، العراق وتونس، منهم 82 مطرب ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبدالغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن عادل، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، مروه ناجى، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبدالحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، نهال نبيل، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبدالله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبدالغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبدالحليم، اسماعيل صادق .

إلى جانب 11 عازف هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الاكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الاردن).

شعار الدورة ال 29 لمهرجان الموسيقى العربية

مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الازمة

ويقان على هامش المهرجان المؤتمر العلمى الذي يقام تحت العنوان الرئيسى «مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الازمة»، ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التي احدثت تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هي الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي، بالاضافة إلى المسابقة الفنية التي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والاطفال وقسم آخر للعزف المنفرد على آلة التشيللو وأتاحت الفرصة لذوي القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط، بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر .

Advertisements

وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، وهم الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة مني عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد قطب، فنان الخط العربى مصطفى عمري.

يلى ذلك حفل الافتتاح الذي يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمي بكر، محمد سلطان، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، احمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"