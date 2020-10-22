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تراند اليوم : الشرع حلل أربعة لمحمد رمضان هتعمل فتنة بين الرجالة والستات – إتفرج

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اميرة محمد 0 تبليغ

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نشر محمد رمضان فيديو جديدا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

و علق محمد رمضان علي الفيديو قائلا :”  من #دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية #الشرع_حلل_أربعة✌????????✌????

???????????????????? #محمد_رمضان ثقة_في_الله_نجاح.”

 

وجاءت التعليقات كالتالي:

– الرجالة معاك والستات مش هتدعمك

– احذر غضب الستات

-لا مش للدرجادي

– كام واحده هتتطلق بسببها كده

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يذكر أن  كليب ” يا حبيبي” للفنان محمد رمضان ،حقق  31 مليونا و977 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الجاري.

 

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

 

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

 

وتقول كلمات الأغنية “هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي”.

 

وعلى صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل ” موسى” الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

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