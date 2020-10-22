شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز القومى للمسرح يُكرم أسر شهداء ومصابى حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحية شكر للقوات المسلحة، وذلك لدورهم فى حماية الوطن والحفاظ على الأمن والأمان، وذلك خلال كلمته التى ألقاها فى حفل ذكرى إنتصارات أكتوبر الـ 47، والذى نظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية اليوم بمركز الهناجر للفنون.

تخلل الحفل فقرات غنائية قدمتها الفرقة الموسيقية بالمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة المايسترو تامر غنيم ، وغناء كلا من فاطمة عادل ، أنغام مصطفى ، أحمد محسن ، بهاء الطنبارى ، ثم تم تكريم أسر شهداء حرب 73 وهم اسم المقدم محمد عبد الله عبد الشافى وتسلمته كريمته منال محمد عبد الله، واسم الرائد فؤاد عبدالمقصود خليل وتسلمته شقيقه أيمن عبد المقصود خليل، وإسم الرقيب عبد الرحيم محمد عباس وتسلمته أرملته زهرة سعودى محمد، واسم عريف عادل صالح صالح وتسلمه شقيقته سلوى صالح صالح.

كما تم تكريم مصابى عمليات حرب أكتوبر المجيدة، وتكريم مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

Advertisements