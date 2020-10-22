المركز القومى للمسرح والموسيقى يحيى ذكرى انتصار أكتوبر بالهناجر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلق مساء اليوم الحفل الموسيقى الذى نظمه المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، بمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم.

حضر الحفل رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان القدير ياسر صادق، وبعض مصابى عمليات حرب أكتوبر المجيدة ، وبعض أسر شهداء حرب أكتوبر.

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يقود الحفل المايسترو تامر غنيم ، والحفل من غناء المطربة أنغام مصطفي،المطرب أحمد محسن، مع الفنانة فاطمة عادل،والمطرب بهاء الطمبار ، ويقدم المطربين مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية ومنها " دولا مين،عاش اللي قال، أحلف بسماها،بلدي أحببتك يا بلدي، صوت الوطن (مصر التي في خاطري)، أقوي من الزمن، رايحين في إيدنا سلاح، فيها حاجة حلوة، كلنا إيد واحدة، موال النهار".