ممثلة أمريكية: أضع جدول لممارسة العلاقة الحميمة مع زوجي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - وفقا لتيا موري، فقد قالت إنها وزوجها كوري هاردريكت، يصممان جدول زمني لـ" لقائهما العاطفي".

وقد اعترفت الممثلة البالغة من العمر 42 عاما، المتزوجة من الممثل كوري هاردريكت منذ عام 2008، أنه بسبب حياتهما المزدحمة، قد اتخذا قرارً بجدولة ما يسمى لقاءاتهما الحميمة لضمان عدم إهمالها كليةً.

جاء اعتراف تيا خلال ظهورها على شبكة iHeartRadio الإذاعية، إلى جانب المؤلفة الأمريكية هايدي موركوف، حيث تبادلتا تفاصيل علاقتهما الحميمة.

فيما قالت هايدي عن زواجها: "كان لدينا مواعيد حميمة، كان علينا أن نمارس العلاقة مرة في الأسبوع كان ذلك هو القاعدة في منزلنا، لأنه لولا ذلك لما وصلنا إليه". وردًا على ذلك، اعترفت تيا هي الأخرى بأنها تفعل الشيء نفسه.

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الممثلة اعتقدت في البداية أن المفهوم كان غريبا، ولكن مع مرور الوقت استطاعت أن ترى الكثير من المنطق فيما يجري.

وأضافت تيا: "هايدي، هذه هي المرة الأولى التي أعترف فيها بذلك: نحن نفعل ذلك أيضا. وعندما كنت أصغر سنًا كنت أسمع عن تنظيم هذه العلاقة، وكنت أقول: "لماذا عليك أن تفعلي ذلك؟"

وتابعت "لكن كما قلت، أنت تفعلين ذلك - خاصة مع وجود الأطفال ومحاولة ضمان المستقبل المهني. عليك أن تتأكدي من أنك لا تهملين تلك الممارسة بأي شكل من الأشكال".