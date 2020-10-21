خبير ملكي يكشف: عاش وليام عمره يغار من شقيقه هاري

رنا صلاح الدين - حاول تقرير جديد لأحد الخبراء المقربين من القصر الملكي البريطاني، تفسير علاقة الشقيقين الملكيين وليام وهاري، وأسباب حالة التنافسية الحادة التي تسيطر على علاقتهما العائلية.

رغم أن وسائل الإعلام تصور ميجان ماركل على أنها الجاني وراء الصدع الواقع بين الشقيقين، لكن قد يغير الكاتب الملكي روبرت لاسي تلك النظرة، حيث يكشف عن مشاعر الأخ الثاني في ترتيب وراثة العرش الحقيقية فيما يتعلق بشعبية أخيه الأصغر.

ونقل تقرير عن المؤلف المقرب من القصر قوله، "تحدثت إلى كين وولف، الذي عمل حارس شخصي لهاري ووليام عندما كانا صبيان صغيران. وقال كيف كان وليام كان دائما غيور من سمعة هاري رغم أفعال الأخير الغير محسوبة".

وأضاف "بالتأكيد لم يكن كل من ويليام وكيت سعيدين بالطريقة التي طغت بها شعبية هاري وميجان عليهما، كما أنهما يعيشان حالة من السعادة بعد انسحاب الثنائي من الحياة الملكية خارج البلاد".

الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن هذه المشاعر قد تبدو متناقضة من خلال طبيعة علاقة وليام السابقة تجاه شقيقه. حيث تداول تقارير في هذا الإطار، أن وليام قد احتضن شقيقه بعد وفاة والدتهما.