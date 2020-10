"سبوتيفاي" تكشف النقاب عن أكثر 5 أعمال للبوب الكوري مشاهدة في السعودية والإمارات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: شهد عام 2020 مواصلة الانتشار المذهل لموسيقى الـ"K-Pop" في الإمارات والسعودية، فقد تهافت المعجبون على مشاهدة الفيلم الوثائقي لفرقة "BTS" الكورية بعنوان "Break The Silence" والذي قد تم إطلاقه في 15 أكتوبر الجاري.

وتحتفل "سبوتيفاي" بالـ"K-Pop" أو ما يعرف بالبوب الكوري، عبر تقديم بيانات الاستماع الخاصة ببعض أشهر الفرق الكورية على تطبيقها.

وسبوتيفاي (بالإنجليزية: Spotify)‏ هي شركة سويدية تجارية تقدم خدمة بث الموسيقى والبودكاست، تأسست في عام 2006 في السويد وهي الآن مسجلة في لوكسمبورغ.

مع أغنيتهم المتفردة "Dynamite"، تمتعت الفرقة الأكثر شهرة BTS بأقصى نجاح على صعيد قوائم الأغاني العالمية. وتعد هذه الأغنية الأكثر استماعاً ضمن أغاني البوب الكوري في الإمارات و السعودية ومصر وقد حققت أرقاماً قياسية جديدة على "سبوتيفاي": تم تشغيل الأغنية 12.6 مليون مرة خلال أول 24 ساعة من صدورها، وتمت إضافتها إلى أكثر من 3.5 مليون قائمة أغاني، وأدت إلى ارتفاع بنسبة 300% في أعداد المستمعين لفرقة "BTS" لأول مرة على "سبوتيفاي".

تعتبر فرقة "BTS" التي تحظى بشعبية واسعة الأكثر نجاحاً فقد هيمنت مع 4 أغاني في قائمة الأغاني الخمس الأولى الأكثر استماعاً في الإمارات العربية المتحدة في عام 2020. وأتت أغنية "Boy With Luv" في المركز الثالث وأغنية "Black Swan" في المركز الرابع وأغنية "ON" في المركز الخامس. وتأكيد على نجاحها في المنطقة توجه 60 ألف معجب إلى الرياض لحضور حفل "BTS" الاستثنائي الذي تم تنظيمه في شهر أكتوبر.

ومع صدور ألبــوم الفـــرقة الجديد بــعنوان "BE" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يمكن توقع المزيد من شباب الفرقة فيما تبقى من عام 2020، والذين تمت تسميتهم بالفعل كأكثر فناني البوب الكوري استماعاً على "سبوتيفاي" مع أكثر من 11.4 مليار مرة تشغيل لأغنياتهم.

لا يقف الشباب وحدهم وراء الهوس بأغاني البوب الكوري، ففريق "BLACKPINK" المكون من فتيات من العاصمة سيئول، والذي صدر عنه مؤخراً فيلم وثائقي على نتفليكس بعنوان "BLACKPINK: Light Up The Sky" في 14 أكتوبر الجاري، يتمتع حالياً بارتفاع ملحوظ في نسبة الاستماع، حيث أصبح ألبومهم الأخير بعنوان "THE ALBUM" الألبوم الأكثر استماعاً حول العالم على "سبوتيفاي" خلال الأسبوع الأول من صدوره. وتظهر بيانات "سبوتيفاي" أن أغانيهن الأكثر استماعاً في المملكة هي How You Like That وIce Cream مع Selena Gomez وSour Candy مع Lady Gaga وKill This Love.

وهذا العام تمكنت قائمة الأغاني "K-Club Party" أو ما يسمى بحفلات النوادي الكورية التي تحتفي بأفضل أغاني البوب الكوري الراقصة من تحقيق نسبة استماع أعلى بمعدل 32% بينما ارتفعت نسبة الاستماع إلى قائمة أغاني "K-pop Daebak" والتي تتضمن أشهر أغاني البوب الكوري على منصة "سبوتيفاي" بنسبة 36% في الإمارات.