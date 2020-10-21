تراند اليوم : محكمة مصرية تصدم فنانا شهيرا في قضية طليقته

قضت محكمة الأسرة في مصر، بزيادة مصروفات "نفقة صغير" الخاصة بلينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي إلى 20 ألف جنيه مصري.



وتقدم المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن مطلقة الفيشاوي، بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وكان سعيد قد رفع دعوى زيادة نفقة صغير للينا أحمد الفيشاوي ابنة موكلته هند الحناوي وطليقة الفنان أحمد الفيشاوي، والتي كانت مقدرة سابقًا بـ10 آلاف جنيه مصري.

وسبق أن قضت محكمة جنح في مصر، بقبول الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه، وبراءة الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.