مؤلف مسلسل نيللي كريم ومنى زكي الجديد يقاضي الشركة المنتجة

متابعة بتجـــــــــــــرد: لجأ المؤلف الشاب آدم عبد الغفار، مؤلف مسلسل “مرة اتنين” الذي يجمع النجمات نيللي كريم ومنى زكي ومنة شلبي، إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع حقوقه الأدبية والمادية عن المسلسل المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

وقال عبد الغفار في بيان له: “في أبريل العام الماضي تعاقدت مع المنتج هاني أسامة، على مسلسل “نمرة اتنين” ليكون من ١٢ حلقة منفصلة ببناء درامي موحد، وتم الاتفاق أيضاً على إشرافي الفني على كتابة السيناريو والحوار لجميع الحلقات لضمان خروج المسلسل ببناء درامي سليم، وتم بيع المسلسل لمنصة شهيرة لإنتاجه ضمن أعمالها الأصلية باختيار ست حلقات، وانضم وقتها للمشروع كبار النجوم والمخرجين.”

وأضاف: “وتمت كتابة أربع حلقات وتصويرها بعد إشادة المنصة بجودة الحلقات، وكذا إشرافي على العمل قبل أن تقوم شركة الإنتاج بتجاوزات ليس لها مبرر، منها كتابة سيناريو وحوار باقي الحلقات دون الرجوع إليّ كمؤلف، وصاحب فكرة العمل، وهو ما خالف بنود العقد بشكل مباشر وصارخ، والسماح لأحد المخرجين المحترمين باختيار كاتب سيناريو آخر لوضع أفكار حلقات جديدة، لا تمت الى البناء الدرامي بصلة، دون احترام لحقوق المؤلف”.

ورغم أن الشركة المنتجة لا تملك أي حق في تعديل المعالجات الدرامية للحلقات، ولا تملك حقوق إضافة حلقات جديدة طبقاً للعقد، استمرت الشركة بتصوير حلقات جديدة مخالفة لطابع المسلسل وفكرته دون إخطاري، وبتعتيم متعمّد، وبناء عليه وبعد جلسات ودّية لم تأتِ بنتيجة مع شركة الإنتاج، قررت اللجوء الى القضاء”.

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يُذكر أن مسلسل “نمرة اتنين” ينتمي الى النوع الرومانسي ويتكون من ثماني حلقات منفصلة متصلة، كل حكاية فيه من حلقة واحدة، ويحوي قصصاً مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، ويضم العمل ثمانية مخرجين مختلفين، هم: “طارق العريان، وتامر محسن، وهادي الباجوري، وهاني خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار، حيث يتولى كل منهم إخراج حلقة واحدة فقط بالتعاون مع كاتب مختلف، ويتولى أربعة مؤلفين كتابة العمل، وهم: مريم نعوم ووائل حمدي وسما عبد الخالق وسارة طيبة، وتم التصوير في دول عربية مختلفة.

ويقوم ببطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: منى زكي ونيللي كريم ومنة شلبي وعمرو يوسف وآسر ياسين وماجد الكدواني وصبا مبارك وأمينة خليل وإياد نصار وأحمد مالك وشيرين رضا وأروى جودة.

وانتهى صنّاع المسلسل من تصوير معظم حلقات العمل، حيث انتهت نيللى كريم من تصوير مشاهدها في لبنان مع المخرج تامر محسن، وكذلك أمينة خليل وماجد الكدواني وإياد نصار، ويبقى ثلاث حلقات سيُستأنف تصويرها قريباً، وأبطالها هم: منى زكي ومنة شلبي وآسر ياسين وصبا مبارك وأحمد مالك.