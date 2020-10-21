تراند اليوم : "انفضحنا".. ممثلة شهيرة ترد على الفيديو الصادم

دخلت الممثلة نادية العراقية على خط الجدل المثار حول إقدام امرأة عراقية على التخلص من طفليها في نهر دجلة، مستنكرة رد فعل متابعة لها حول الحادث الذي أثار غضبًا واسعًا.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "إحدى العراقيات علقت علي منشور لي بكلمه انفضحنا.. عن موضوع اللي رمت أطفالها بالنهر.. وحقيقة حزنت، هل وصل بنا الحال نخجل من أوطاننا وشعوبنا لأجل حالات فردية مزعجة في المجتمع..".

وأضافت: "أحب أقول لهذه العراقية الحبيبة.. الجرايم في كل مكان.. شاهدنا نساء وآباء حرقوا أولادهم أحياء واغتصاب وزنا محارم في كل بقاع الأرض.. فلا تهتمي والجميع يعرف غيره وتربية العراقيين وشهامتهم وكرمهم.. لكن ما رآه العراق من حروب يشيب لها الراس أثمرت هذه السلبيات.. لكم حجة وعذر".

واعتبرت أن "العتب علي دول مستقرة وآمنة وفيها جرايم بشعه مثل أوروبا وغيرها".

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لامرأة عراقية تلقي طفليها في نهر دجلة، قبل إلقاء القبض عليها والتحقيق معها حول ملابسات الجريمة. فيما يقول مطلعون إن الحادث يتعلق بخلافات بين والدة الطفلين وطليقها.