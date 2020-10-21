صور| دينا الشربيني في عيادة تجميل.. ماذا حدث؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة دينا الشربيني، جمهورها بفيديو خلال زيارتها لأحد مراكز التجميل، مما خمن البعض أنها ذهبت من أجل إجراء بعض التعديلات على وجهها أي تخضع لعمليات تجميل.

ونشرت دينا الفيديو عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح أنها تقوم بحقن بلازما على بشرتها وتخضع لجلسة تلوين الشفاه، وليس كما فكر البعض أنها تقوم بعملية تجميل.

دينا الشربيني

دينا الشربيني

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دينا الشربيني

على جانب آخر انتهت دينا الشربيني، من تصوير دورها في فيلم "30 مارس"، الذي يشارك فيه كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة.

يذكر أن دينا الشربيني، نافست في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "لعبة النسيان"، وشارك فيه كل من الفنان أحمد داوود ورجاء الجداوي وأحمد صفوت ومحمود قابيل وإنجي المقدم.