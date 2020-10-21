صور| كندة علوش تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية كندة علوش، حقيقة خضوعها لعمليات التجميل خاصة بعد الصور التي شاركت بها جمهورها الفترة الأخيرة، وظهرت من خلالها بملامح مختلفة ومتغيرة.
واتهم الجمهور وقتها كندة، بلجوئها لعمليات التجميل التي تغير شكل الفنانات إلى درجة كبيرة.
ومن جانب كندة حسمت الجدل المثار حولها، ونشرت عدة صورة منها ظهرت من خلالها بشكلها الطبيعي، وصورة آخرى مستخدمة الفتر، عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة:" هو ده اللي الفلتر بيعمله".
كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش
ومن ناحية أخرى، عرض للفنانة السورية كندة علوش مؤخرا حكاية "ضي القمر" ضمن مسلسل "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا على قنوات dmc.
حكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين واحلام الجريتلي وعدد كبير من النجوم، ومن اخراج احمد حسن.
مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي واروما تامر مرتضى.
وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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