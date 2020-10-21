في زمن كورونا..اعتقال إيرلندية بسبب “نوبة سعال”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتقلت الشرطة الإيرلندية مسافرة بسبب عدم ارتدائها الكمامة ، وسعالها بطريقة متعمدة في وجه الركاب .

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصور ا لمسافرة في إيرلندا الشمالية رفضت ارتداء الكمامة الواقية وشرعت تسعل في وجوه الركاب الآخرين.

وأوضح موقع “مترو” البريطاني سيدة لم يتم الكشف عن هويتها كانت مسافرة على متن خطوط شركة “إيزي جيت” من مطار بلفاست إلى مدينة إدنبره قد رفضت ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويظهر المقطع المصور تلك السيدة وهي تصرخ على المسافرين قائلة:” كلكم سوف تموتون.. الجميع سوف يموت”.

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وذكر موقع “مترو” أن الحادثة وقعت بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن المرأة بدأت بالسعال في وجوه المسافرين قبل أن يتمكن عناصر الشرطة من اعتقالها وإنزالها من على متن الطائرة.

ولاحقا، أفادت شركة إيزي جيت أن الشرطة صعدت إلى الطائرة بسبب “راكب مزعج” رفض ارتداء الكمامة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران: “تماشيًا مع إرشادات السلامة ، يتعين على جميع الركاب حاليًا إحضار كمامة وجه وارتدائها قبل الصعود إلى الطائرة، وعدم خلعها إلا أثناء تناول وجبة الطعام أو عند شرب الماء”.

وتابع:”يتلقى الركاب تعليمات واضحة قبل السفر وعبر الإعلانات على متن الطائرة للتأكد من أنهم على دراية بهذا الالأمر”، مردفا:”لن نتسامح مع السلوك التخريبي تجاه الركاب والطاقم”.