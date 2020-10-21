صور| معز مسعود يتجاهل جدل ارتباطه بحلا شيحة ويروج لـ"أميرة"

رنا صلاح الدين - قرر الداعية معز مسعود، أن يتجاهل أخبار ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، التي أثارت حالة كبيرة من الجدل الفترة القليلة الماضية، والترويج لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "أميرة"، ويتعاون من خلاله مع المنتج محمد حفظي.

ونشر "مسعود"، صور جمعته بمحمد حفظي، من الكواليس، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"فيلم (أميرة) قصة إنسانية مؤثرة وهامة مع شركاء النجاح وأصدقائي الأعزاء محمد حفظي ومحمد دياب.. سعيد بالترقب العالمي لفيلمنا القادم وبدخوله المراحل الأخيرة من المونتاج".

معز مسعود

معز مسعود

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فيلم "أميرة" بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، تارة عبود، وإخراج محمد دياب.

ويعد هذا الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع معز مسعود والمنتج محمد حفظي بعد فيلم "اشتباك"، و"السهام المارقة".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها معز مسعود ظهر من خلالها وهو جالسًا على الأرض ويعزف جيتاروعلق عليها قائلًا: "شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت". لتقوم حلا شيحة بالتعليق على الصورة، حيث تسآلت عن من التقط له الصورة، ليرد عليها قائلًا:"شخص مميز جدا"، وهو ما أثار التساؤلات حول وجود علاقة بينهما.