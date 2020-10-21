لماذا أخفت دنيا بطمة جنس مولودتها عن الجمهور؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت النجمة المغربية دنيا بطمة عن سبب إخفائها نوع جنينها عن الجمهور طيلة فترة حملها، وقالت إنها رغبت في أن يكون مفاجأة وفي نفس الوقت لأنها أرادت أن ترى التوقعات والتخمينات.

ونشرت بطمة مجموعة صور من حفل “البيبي شاور” الخاص بابنتها (ليلي روز)، ظهرت فيها بفستان وردي إلى جانب زوجها المنتج محمد الترك، وعلقت قائلة: “كثير سألوني إذا حامل ببنت أو ولد أو توأم، لكنني أحببت أن أخليها مفاجأة وفي نفس الوقت أحببت أن أرى توقعاتكم واللي كان تخمينه صائب أم لا”.

وأضافت: “الحمد لله أنعم علينا رب العالمين ببنوتة ثانية ما أحلاها ما شاء الله اسمها ليلي روز يا رب تحفظها لنا وتجعلها من الذرية الصالحة”.

وشكرت بطمة كل من راسلها وبارك لها قدوم المولودة الجديدة وقالت: “شكراً لكل من راسلني وبارك لي ومن اتصل بي وشكراً لكل من زارني وشكراً على دعواتكم.. أحبكم”.

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واستقبلت بطمة طفلتها الثانية قبل أسبوعين، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري في انستغرام ظهرت فيه من داخل المستشفى.

وعلقت بطمة على الفيديو قائلة: “الحمد لله على سلامتي اليوم رزقنا الله بفرحة كبيرة وأميرة ما أحلاها الله يحميها اسمها ليلي روز على اسم الغالية أمي”. وأضافت: “الحمد لله على سلامتك مامي كل العائلة فرحانة فيك”.

وكانت النجمة المغربية التي توجد حالياً في المغرب، قد كشفت عن حملها بطفلها الثاني، من دون أن تكشف عن نوع الجنين. وقد أشارت في تصريحات صحافية سابقة إلى أنها هي وزوجها قد اتفقا على تسمية مولودهما “تركي” في حال أنجبا ذكراً.

يذكر أن بطمة متزوجة من مدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك منذ عام 2013 وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل.