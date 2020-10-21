دينا الشربيني تخضع لجلسة تجميل

متابعة بتجـــــــــــــرد: التوق إلى الجمال غاية كل إنسان متصالح مع نفسه، فكيف في زمن بات فيه التجميل فناً وسمعةً وعلماً.

هذا ما يفتح الباب أمام بعض الفنانين والنجوم كي يعلنوا عن خصوصيتهم وكأن لسان حالهم يقول: “نريد أن نكون أجمل وهناك أيادٍ حقيقيةً تمتلك هذه المهارة”، وهذه غاية المرأة والرجل على السواء التجمل للاقتراب من الفن والوقوف بجرأة أكبر أمام الكاميرا والجمهور.

وبتنا نرى العديد من النجوم والنجمات يوثقون خضوعهم لعمليات التجميل كنوع من الإعلان الدعائي عن العيادة أو الطبيب الذي يقوم بتجميلهم أو كنوع من الجرأة.

ومؤخراً تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة المصرية دينا الشربيني ظهرت فيه وهي تجري جلسة تجميلية لبشرتها في إحدى العيادات.

Advertisements

وظهرت دينا في الفيديو من دون أي مساحيق تجميل وهي ممددة على السرير والطبيبة تشرح طريقة عمل تقنية “مايكرو نيديلنغ” وفوائدها للبشرة. كما ظهرت دينا في فيديو آخر وهي تجري جلسة تجميل لشفتيها.

وعبر بعض الرواد عن إعجابهم بجرأة دينا التي وافقت على تصوير نفسها خلال خضوعها لهذه الجلسة، بينما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بجمال ملامح النجمة ونعومتها.

على جانب آخر، تستعد النجمة المصرية لأداء دور البطولة في فيلم “30 مارس” إلى جانب النجم أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم، للمؤلف حميد المدني والمخرج أحمد خالد موسى، حول جريمة قتل تقلب حياة بطلي الفيلم، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة وغيرهم.